Зимние каникулы 2024. Когда и сколько будут отдыхать школьники

Через считанные дни украинские школьники пойдут на зимние каникулы. Они будут длительными – детей ожидает от двух недель до целого месяца отдыха от уроков.

При подготовке материала использовались рекомендации Минобразования об организации 2023/2024 учебного года в заведениях общего среднего образования, заявление заместителя председателя КГГА Валентина Мондриивского, данные пресс-службы департамента образования Житомирской области, управления образования Львова, управления образования Черновцов, заявление руководителя департамента образования Луцкой Виталия Бондаря, публикации "Суспильне".

От чего зависит график каникул в школах Украины

Война внесла существенные изменения в организацию учебного процесса, поэтому при определении графиков каникул педагоги и местные власти вынуждены учитывать ситуацию с безопасностью, температурный режим, ситуацию с электроэнергией.

По постановлению Кабмина, учебный год 2023/2024 в заведениях среднего образования Украины продлится с 1 сентября 2023 по 28 июня 2024. При этом даты каникул для детей устанавливают "на местах" – в каждой отдельной громаде или даже школе.

К примеру, в ряде школ решили не отправлять учащихся на осенние каникулы, потому зимой дети будут отдыхать дольше.

Даты зимних каникул по городам

Киев и область

В столице дети будут отдыхать с 23 декабря 2023 по 7 января 2024, а ученики первых классов зимой уйдут еще на одни каникулы – 19-25 февраля 2024.

По области в 341 школе каникулы продлятся 2 недели, а еще 286 учебных заведений решили ввести 3-недельные каникулы из-за того, что осенью их не было. 45 громад области начнут каникулы с 25 декабря, 24 громады планируют учиться до 29 декабря.

Житомир

В Житомирской области каникулы начнутся 23 декабря и продлятся 3 недели. Дети вернутся за парты 15 января 2024. В ОГА отметили, что сроки ориентировочные и могут измениться в зависимости от ситуации.

Днепр

Продолжительность зимних каникул для школьников Днепра будет составлять 2 недели – с субботы 23 декабря до понедельника 8 января.

Львов

Во Львовской области дети пойдут на зимний отдых преимущественно с понедельника, 25 декабря. Каждая школа определяет даты начала каникул и их продолжительность самостоятельно. Это будет 2 или 3 недели с 25 декабря по 7 января или с 25 декабря по 14 января. График каникул по школам Львова представлен на сайте городского совета.

Харьков

В Харькове зимние каникулы запланированы с субботы 30 декабря до понедельника 15 января. Таким образом, дети будут отдыхать в течение трех недель.

Полтава

Школы Полтавщины определяют сроки зимних каникул самостоятельно. Так, в Лубенской громаде дети будут отдыхать с 29 декабря по 14 января. В Кременчугской – с 25 декабря по 7 января. В Миргородской громаде школьники будут отдыхать с 30 декабря по 14 января. В Полтаве зимние каникулы продлятся 2 недели – с 23 декабря по 7 января включительно.

Черновцы

Школьники Черновцов пойдут на каникулы 23, 24 или 25 декабря, а за парты вернутся 8 или 15 января. Каждое учебное заведение определяет сроки в самостоятельно. В то же время в городском Управлении образования отметили, что в случае возникновения проблем с электричеством или отоплением сроки каникул могут пересмотреть. Обучение перенесут на июнь, чтобы сохранить продолжительность второго семестра.

Хмельницкий

В 50 школах Хмельницкой громады зимние каникулы начнутся 25 декабря и продлятся до 7 января 2024 года включительно. При этом еще в двух школах ушли на отдых раньше, поскольку либо отказались от осенних каникул, либо учились 6 дней в неделю в первом семестре.

С понедельника, 8 января 2024 года во всех учебных заведениях города начнется 2 семестр.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске дети будут отдыхать зимой больше месяца – с 23 декабря по 26 января. Об этом сообщили в департаменте образования горсовета, но отметили, что окончательное решение о каникулах принимает руководство каждой школы, лицея или гимназии в отдельности.

Кропивницкий

Практически все учреждения среднего образования Кропивницкого пойдут на зимние каникулы с 25 декабря по 22 января. Это 33 из 38 школ города. Другие заведения будут отдыхать по следующему графику:

Фортечная гимназия – с 25 декабря по 9 января

гимназия "Интеллект" – с 1 по 23 января

"Классическая гимназия" – с 29 декабря по 21 января

гимназия "Сучасник" – с 29 декабря по 14 января

лицей "Научный" – корпус по улице Шевченко, 1 – с 23 декабря по 21 января, корпус по улице Юрия Коваленко, 9а – с 23 декабря по 14 января.

Мукачево

В Мукачево на Закарпатье каникулы будут продолжаться месяц – с 23 декабря 2023 до 21 января 2024. При этом осенние и весенние каникулы в учебных заведениях города отменили.

Луцк

Зимние каникулы для школьников Луцка стартуют на Рождество, 25 декабря. Дети будут отдыхать 2 недели – до понедельника 8 января 2024.