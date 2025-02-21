Зимове водіння авто: ТОП-3 правила, які можуть врятувати життя

Керувати машиною найскладніше тоді, коли водієві доводиться взаємодіяти з великою кількістю колег навколо – тобто у місті. І саме міські умови руху нещадно ускладнює зима – аж настільки, що частина водіїв-городян залишає свої машини на парковці до приходу тепла. Проте, як відомо, не святі горшки ліплять, і рано чи пізно кожен водій сягає рівня, який дозволить впевнено їздити містом за будь-якої погоди. А починати треба з виконання елементарних правил.

Все побачити

Немає іншого сезону, який би настільки заважав водієві бачити навколишню обстановку. Сніг, вода, бруд, сіль і крига ззовні на вікнах, запотівання скла зсередини, темрява, яскраві зустрічні фари – все це заважає вести машину. Між тим, будь-який сучасний автомобіль може забезпечити водієві чудовий огляд, треба тільки йому допомогти в цьому.

Відтак, не вирушайте в поїздку, поки лобове, передні бокові і заднє вікна салону не очистяться від льоду, снігу та запотівання. Переконайтесь, що після старту огляд не погіршиться знов: опалювач має вийти на повну потужність, склоочисники бути справними і ефективними, бачок заправлений незамерзаючою рідиною. Якщо видимість обмежує негода (туман, снігопад, дощ), треба вжити адекватних заходів для позначення себе на дорозі – увімкнути фари з "габаритами" плюс передні чи задні протитуманки.

Все плавно

На зимовій дорозі все треба робити плавно: відпускати і натискувати педалі, повертати кермо, змінювати смугу руху, розганятись і уповільнюватись. Різке, грубе поводження з органами керування може призвести до зносу передньої осі, до заносу задньої, до розвороту машини і повної втрати управління.

Це особливо небезпечно у потоці транспорту або десь на тісній парковці, коли поряд стоять чи рухаються інші машини – навіть найменше зміщення, скажімо, вашої корми призведе до ДТП. Врешті-решт, без особливо ніжного поводження з педалями іноді просто не вийде зрушити місця.

Так, в першу чергу сказане стосується слизької дороги, але у тому і криється підступність зими, що не можна бути впевненим "на всі сто", що за десяток метрів чистий асфальт не перетвориться на той самий чорний лід.

Все неспішно

Базове правило безпеки у будь-яких нештатних умовах руху – знизити швидкість настільки, щоб машину можна було зупинити у випадку несподіваної перешкоди на шляху. І щоб знизити наслідки можливого ДТП.

Саме у місті ризик появи перешкоди дуже великий, тому так важливо не поспішати, якщо немає стовідсоткової впевненості, що під колесами наступної миті не опиниться лід чи щільно вкатаний сніг.

Стосовно швидкості руху є ще одна важлива порада: не орієнтуйтесь на тих, хто їде швидше вас, тримайте той ліміт, який здається безпечним особисто вам. Адже коло вас може "гнати коней" або водій на суперякісних шипованих шинах і повному приводі, або професійний гонщик, або просто неадекватна людина – а за успішне завершення вашої поїздки відповідаєте тільки ви самі.

Коротко

Якщо поставити на перше місце безпеку, то ідея пересісти в холоди і снігопади на громадський транспорт має рацію: якщо ви не впевнені у своїх навичках, даремно краще не ризикувати. Але з іншого боку, навичкам ніде взятись, якщо ви не будете практикуватись у водінні машини в складних умовах. Розпочинати свої зимові вправи краще в години, коли на вулицях мало інших машин і немає відвертої ожеледі. І добре, якщо в салоні з вами для початку покатається досвідчений водій, який буде вказувати на помилки і давати вчасні поради.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild та Autocentre.