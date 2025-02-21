Вождение авто в зимнее время: ТОП-3 правила, которые могут спасти жизнь

Управлять машиной сложнее всего тогда, когда водителю приходится взаимодействовать с большим количеством коллег вокруг - то есть в городе. И именно городские условия движения нещадно усложняет зима - настолько, что часть водителей-городян оставляет свои машины на парковке до прихода тепла. Однако, как известно, не святые горшки лепят, и рано или поздно каждый водитель достигает уровня, который позволит уверенно ездить по городу при любой погоде. А начинать надо с выполнения элементарных правил.

Все увидеть

Нет другого сезона, который бы настолько мешал водителю видеть окружающую обстановку. Снег, вода, грязь, соль и лед снаружи на окнах, запотевание стекол изнутри, темнота, яркие встречные фары - все это мешает вести машину. Между тем, любой современный автомобиль может обеспечить водителю отличный обзор, надо только ему помочь в этом.

Поэтому не отправляйтесь в поездку, пока лобовое, передние боковые и заднее окна салона не очистятся от льда, снега и запотевания. Убедитесь, что после старта обзор не ухудшится снова: отопитель должен выйти на полную мощность, стеклоочистители быть исправными и эффективными, бачок заправлен незамерзающей жидкостью. Если видимость ограничивает непогода (туман, снегопад, дождь), надо принять адекватные меры для обозначения себя на дороге - включить фары с "габаритами" плюс передние или задние противотуманки.

Все плавно

На зимней дороге все надо делать плавно: отпускать и нажимать педали, поворачивать руль, менять полосу движения, разгоняться и замедляться. Резкое, грубое обращение с органами управления может привести к износу передней оси, к заносу задней, к развороту машины и полной потере управления.

Это особенно опасно в потоке транспорта или где-то на тесной парковке, когда рядом стоят или движутся другие машины - даже малейшее смещение, скажем, вашей кормы приведет к ДТП. В конце концов, без особо нежного обращения с педалями иногда просто не получится сдвинуться с места.

Да, в первую очередь сказанное касается скользкой дороги, но в том и кроется коварство зимы, что нельзя быть уверенным "на все сто", что за десяток метров чистый асфальт не превратится в тот самый черный лед.

Все неспешно

Базовое правило безопасности в любых нештатных условиях движения - снизить скорость настолько, чтобы машину можно было остановить в случае неожиданного препятствия на пути. И чтобы снизить последствия возможного ДТП.

Именно в городе риск появления препятствия очень велик, поэтому так важно не спешить, если нет стопроцентной уверенности, что под колесами в следующий момент не окажется лед или плотно укатанный снег.

Относительно скорости движения есть еще один важный совет: не ориентируйтесь на тех, кто едет быстрее вас, держите тот лимит, который кажется безопасным лично вам. Ведь вокруг вас может "гнать лошадей" или водитель на суперкачественных шипованных шинах и полном приводе, или профессиональный гонщик, или просто неадекватный человек - а за успешное завершение вашей поездки отвечаете только вы сами.

Вкратце

Если поставить на первое место безопасность, то идея пересесть в холода и снегопады на общественный транспорт имеет право: если вы не уверены в своих навыках, зря лучше не рисковать. Но с другой стороны, навыкам негде взяться, если вы не будете практиковаться в вождении машины в сложных условиях. Начинать свои зимние упражнения лучше в часы, когда на улицах мало других машин и нет откровенного гололеда. И хорошо, если в салоне с вами для начала покатается опытный водитель, который будет указывать на ошибки и давать своевременные советы.

При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и Autocentre.