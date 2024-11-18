Зимова небезпека на дорозі: найстрашніший чорний лід

Попри те, що зими в Україні останніми роками стали гуманними і мало не дружніми до автомобілістів, саме ожеледь залишається однією з найбільших загроз для сучасних водіїв – попри наші бездоганні зимові шини, системи стабілізації, трекшн-контроль та подібне електронне начиння.

Де береться чорний лід

Перш за все слід розуміти, що є ожеледь і є ожеледиця. Ожеледь – це тонкий шар льоду, утворений на дорозі та інших поверхнях через дощ або туман, що випали і замерзли. А ожеледиця – теж лід, але утворений на дорозі внаслідок прикатування колесами неприбраного вчасно снігу. Що перше, що друге однаково небезпечне для водія, хоча якщо говорити строго, лід ожеледі більш "якісний", тобто він зазвичай твердіший і часто гірше піддається шипам арктичних шин (якщо у вас такі є). А ожеледиця вкриває не всію поверхню дороги, а тільки ту, де їздили колеса машин – тобто вона допускає ймовірність намацати шинами більш чіпкі ділянки.

Щодо чорного льоду – його додаткова небезпека у тому, що він справді чорний. Точніше, він абсолютно прозорий і тому водій бачить не його, а розташований під ним чорний асфальт. Таке, з вашого дозволу, "покриття" утворюється коли дощ чи туман випадає на промерзлий чистий асфальт, попередньо не вкритий ані снігом, ані брудом.

При тому що інші види слизоти з-за керма помітити простіше: ожеледиця виказує себе білим кольором та помітним прошарком снігу з під низу. А вода, що замерзла на дорозі після денної відлиги, завжди брудна, перемішана з сніговою шугою і аж ніяк не прозора – тобто добре помітна і у своєму третьому стані.

Коли трапляється чорний лід

Ймовірність зустріти на дорозі це дуже небезпечне явище часто можна передбачити. Головні передумови і ознаки чорного льоду такі:

- Температура повітря близько нуля;

- За бортом авто вологе повітря, а напередодні були хай навіть незначні, але опади;

- Дорога перед машиною має вигляд незвичайно чорного, немов нового асфальту;

- Найчастіше чорний лід утворюється на відрізках дороги у затінку, у низинах, на мостах та шляхопроводах, які продуваються холодним вітром знизу.

Як діяти, коли потрапив на чорний лід

Незалежно від походженні і кольору, лід завжди має низький коефіцієнт зчеплення з шинами. Якщо ви раптом зрозуміли, що потрапили (або за кілька секунд потрапите) на лід, то дійте таким чином:

- Жодних різких дій органами керування. Всі рухи кермом і педалями мають бути плавними. Навіть різке скидання газу може призвести до заносу чи зносу машини.

- Не вимикайте передачу, залишайте ведучі колеса під легкою тягою – це допомагає стабілізувати рух машини, особливо на передньому приводі.

- Не забувайте про тих, хто їде позаду вас – інші водії можуть прогавити початок небезпечної ділянки і продовжувати рух на високій швидкості в той час як ви почнете сповільнюватися або маневрувати;

- За першої ж нагоді оцініть узбіччя – його покриття і ширину, адже часом завдяки негладкій поверхні вона може виконати роль смуги для уповільнення.

Коротко

Горезвісний чорний лід – яскравий приклад того, якою підступною може бути зима. Тому холодної пори, особливо за температури близько нуля і нижче, треба керувати машиною так, немов ви щомиті можете опинитись на слизькій поверхні. Ну і звісно треба максимально уважно слідкувати за дорогою, щоб за найменшої підозри вживати додаткових заходів.