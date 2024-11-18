Зимняя опасность на дороге: самый страшный черный лед

Несмотря на то, что зимы в Украине в последние годы стали гуманными и чуть ли не дружественными с автомобилистами, именно гололед остается одной из самых больших угроз для современных водителей – несмотря на наши безупречные зимние шины, системы стабилизации, трекшн-контроль и подобную электронную утварь.

Где берется черный лед

Прежде всего следует понимать, что есть гололед и есть гололедица. Гололед – это тонкий слой льда, образованный на дороге и других поверхностях из-за выпавших и замерзших дождей или тумана. А гололедица – тоже лед, но образованный на дороге вследствие прикатывания колесами неубранного вовремя снега. Что первое, что второе одинаково опасно для водителя, хотя если говорить строго, лед гололеда более "качественный", то есть он обычно жестче и часто хуже подвергается шипам арктических шин (если у вас такие есть). А гололед покрывает не всю поверхность дороги, а только ту, где ездили колеса машин – то есть она допускает вероятность нащупать шинами более цепкие участки.

Что касается черного льда – его дополнительная опасность состоит в том, что он действительно черный. Вернее, он абсолютно прозрачен и поэтому водитель видит не его, а расположенный под ним черный асфальт. Такое, с вашего позволения, "покрытие" образуется, когда дождь или туман выпадает на промерзший чистый асфальт, предварительно не покрытый ни снегом, ни грязью.

При том, что другие виды слизи из-за руля заметить проще: гололедица проявляет себя белым цветом и заметной прослойкой снега из-под низа. А вода, замерзшая на дороге после дневной оттепели, всегда грязная, перемешанная со снежным поплавом и отнюдь не прозрачная – то есть хорошо заметная и в своем третьем состоянии.

Когда встречается черный лед

Вероятность встретить на дороге это очень опасное явление часто можно предположить. Главные предпосылки и признаки черного льда таковы:

- температура воздуха около нуля;

- за бортом авто влажный воздух, а накануне были пусть даже незначительные, но осадки;

- дорога перед машиной имеет вид необычно черного, словно нового асфальта;

- Чаще черный лед образуется на отрезках дороги в тени, в низинах, на мостах и путепроводах, которые продуваются холодным ветром снизу.

Как поступить, когда попал на черный лед

Вне зависимости от происхождения и цвета, лед всегда имеет низкий коэффициент сцепления с шинами. Если вы вдруг поняли, что попали (или через несколько секунд попадете) на лед, то действуйте следующим образом:

- никаких резких действий органами управления. Все движения рулем и педалями должны быть плавными. Даже резкий сброс газа может привести к заносу или износу машины.

- Не выключайте передачу, оставляйте ведущие колеса под легкой тягой – это помогает стабилизировать движение машины, особенно на переднем приводе.

- Не забывайте о тех, кто едет позади вас – другие водители могут упустить начало опасного участка и продолжать движение на высокой скорости в то время как вы начнете замедляться или маневрировать;

- При первой же возможности оцените обочину – ее покрытие и ширину, ведь иногда благодаря негладкой поверхности она может выполнить роль полосы для замедления.

Кратко

Пресловутый черный лед – яркий пример того, какой коварной может быть зима. Поэтому в холодное время, особенно при температуре около нуля и ниже, нужно управлять машиной так, словно вы ежесекундно можете оказаться на скользкой поверхности. Ну и конечно нужно максимально внимательно следить за дорогой, чтобы при малейшем подозрении принимать дополнительные меры.