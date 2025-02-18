"Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек": на що українці найбільше витрачають гроші

До найпопулярніших категорій витрат українців увійшли:

комунальні послуги - 3,8 млрд грн;

телекомунікації, зокрема мобільний зв’язок - 1,4 млрд грн;

заклади харчування - 386 млн грн;

ліки - 189 млн грн;

комп’ютерні мережі та інформаційні послуги - 187 млн грн;

благодійність - 177 млн грн;

книжки та інша друкована продукція - 147 млн грн;

залізничні пасажирські перевезення та громадський транспорт - 90 млн грн;

кінотеатри - 47 млн грн;

поштові послуги - 42 млн грн;

кабельне, супутникове та інше платне телебачення й радіопослуги - 29 млн грн.

Як отримати кошти по програмі "Зимова єПідтримка"

Станом на 17 лютого загальна кількість заявок на виплату 1000 гривень, поданих через "Дію" та банки-партнери, склала 12 млн, із них майже 3 млн - на виплати на дітей.

Подати заявку на "Зимову єПідтримку" можна до кінця лютого через застосунок "Дія", відділення банків-партнерів та "Укрпошту". Програма доступна для всіх громадян на підконтрольній Україні території.

Витратити кошти можна до кінця 2025 року на оплату комунальних та медичних послуг, освіту, транспорт, мобільний зв'язок та страхування. За неї можна купити книжки та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва. Також їх можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ.