"Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек": на що українці найбільше витрачають гроші

Українці вже використали 6,7 млрд гривень, отриманих від державних програм "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек". 56% суми витратили на оплату комунальних послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
До найпопулярніших категорій витрат українців увійшли:
Станом на 17 лютого загальна кількість заявок на виплату 1000 гривень, поданих через "Дію" та банки-партнери, склала 12 млн, із них майже 3 млн - на виплати на дітей.
Подати заявку на "Зимову єПідтримку" можна до кінця лютого через застосунок "Дія", відділення банків-партнерів та "Укрпошту". Програма доступна для всіх громадян на підконтрольній Україні території.
Витратити кошти можна до кінця 2025 року на оплату комунальних та медичних послуг, освіту, транспорт, мобільний зв'язок та страхування. За неї можна купити книжки та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва. Також їх можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ.
Нагадаємо, що публічні службовці, які у 2024 році отримали нарахування за програмами "Національного кешбеку" або "Зимової єПідтримки", зобов’язані внести ці кошти до електронної декларації. Оскільки ці виплати є доходом, вони підлягають обов’язковому декларуванню через реєстр декларацій.