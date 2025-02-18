"Зимняя еПоддержка" и "Национальный кэшбэк": на что украинцы больше всего тратят деньги

В самые популярные категории расходов украинцев вошли:

коммунальные услуги - 3,8 млрд грн;

телекоммуникации, в частности мобильная связь - 1,4 млрд грн;

заведения питания - 386 млн грн;

лекарства - 189 млн грн;

компьютерные сети и информационные услуги - 187 млн грн;

благотворительность - 177 млн грн;

книги и другая печатная продукция - 147 млн грн;

железнодорожные пассажирские перевозки и общественный транспорт - 90 млн грн;

кинотеатры - 47 млн грн;

почтовые услуги - 42 млн грн;

кабельное, спутниковое и другое платное телевидение и радиоуслуги - 29 млн грн.

Как получить средства по программе "Зимняя еПоддержка"

По состоянию на 17 февраля общее количество заявок на выплату 1000 гривен, поданных через "Дію" и банки-партнеры, составило 12 млн, из них почти 3 млн - на выплаты на детей.

Подать заявку на "Зимнюю еПоддержку" можно до конца февраля через приложение "Дія", отделения банков-партнеров и "Укрпочту". Программа доступна для всех граждан на подконтрольной Украине территории.

Потратить средства можно до конца 2025 года на оплату коммунальных и медицинских услуг, образование, транспорт, мобильную связь и страхование. За нее можно купить книги и другую печатную продукцию, лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия украинского производства. Также их можно потратить на благотворительность или задонатить на ВСУ.