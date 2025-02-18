"Зимняя еПоддержка" и "Национальный кэшбэк": на что украинцы больше всего тратят деньги

Украинцы уже использовали 6,7 млрд гривен, полученных от государственных программ "Зимняя еПоддержка" и "Национальный кэшбек". 56% суммы потратили на оплату коммунальных услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
В самые популярные категории расходов украинцев вошли:
По состоянию на 17 февраля общее количество заявок на выплату 1000 гривен, поданных через "Дію" и банки-партнеры, составило 12 млн, из них почти 3 млн - на выплаты на детей.
Подать заявку на "Зимнюю еПоддержку" можно до конца февраля через приложение "Дія", отделения банков-партнеров и "Укрпочту". Программа доступна для всех граждан на подконтрольной Украине территории.
Потратить средства можно до конца 2025 года на оплату коммунальных и медицинских услуг, образование, транспорт, мобильную связь и страхование. За нее можно купить книги и другую печатную продукцию, лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия украинского производства. Также их можно потратить на благотворительность или задонатить на ВСУ.
Напомним, что публичные служащие, которые в 2024 году получили начисления по программам "Национального кэшбека" или "Зимней еПоддержки", обязаны внести эти средства в электронную декларацию. Поскольку эти выплаты являются доходом, они подлежат обязательному декларированию через реестр деклараций.