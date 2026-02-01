ua en ru
Зимова буря накрила США: скасовано тисячі авіарейсів

США, Неділя 01 лютого 2026 05:40
Зимова буря накрила США: скасовано тисячі авіарейсів Фото: снігова буря у США (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Потужний зимовий циклон із рясними снігопадами знову накрив Сполучені Штати, спричинивши масові перебої в авіасполученні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Через негоду вже скасували понад дві тисячі авіарейсів, а мільйони мешканців країни відчули на собі наслідки чергового удару стихії.

Негода стрімко набрала сили в суботу, 31 січня, поблизу узбережжя Кароліни в Атлантичному океані. Посилення вітру та інтенсивні опади швидко переросли у сильну заметіль.

Перші снігопади зафіксували ще напередодні у східних районах Теннессі, обох Каролінах та на півдні Вірджинії. У північно-східній частині Теннессі випало до 8 сантиметрів снігу.

За даними на суботу, кількість скасованих авіарейсів перевищила 2 тисячі.

Окрім снігопадів, синоптики фіксують рекордно низькі температури. Так, у Маямі очікується похолодання до значень, характерних для 1930-х років, а сила вітру може стати найвідчутнішою з 1920-х.

За прогнозами синоптиків, у неділю, 1 лютого, інтенсивність снігопадів дещо зменшиться, однак холодна погода на сході США, ймовірно, утримається протягом усього наступного тижня.

Наслідки снігового шторму

Як повідомлялось, у зв’язку з небезпечними погодними умовами в Нью-Йорку оголошено режим надзвичайно холодної погоди Code Blue, який становить особливу загрозу для людей без постійного житла. Міська влада повідомила, що мобільні бригади допомоги працюватимуть на вулицях, спрямовуючи бездомних до тимчасових притулків.

За даними аналітиків, приблизно 2 500-3 500 американців щороку помирають від переохолодження та впливу морозів. Наприклад, у 2023 році таких було близько 2 520 випадків, а в 2022-му - до 3 500 випадків під час сильних зимових холодів по всіх штатах.

Також була інформаця про подорожчання нафти через сніговий шторм у США.За оцінками аналітиків та трейдерів, американські виробники через негоду втрачали до 2 мільйонів барелів на день, або приблизно 15% національного видобутку протягом вихідних.

