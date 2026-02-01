Зимова буря накрила США: скасовано тисячі авіарейсів

Потужний зимовий циклон із рясними снігопадами знову накрив Сполучені Штати, спричинивши масові перебої в авіасполученні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

Через негоду вже скасували понад дві тисячі авіарейсів, а мільйони мешканців країни відчули на собі наслідки чергового удару стихії.

Негода стрімко набрала сили в суботу, 31 січня, поблизу узбережжя Кароліни в Атлантичному океані. Посилення вітру та інтенсивні опади швидко переросли у сильну заметіль.

Перші снігопади зафіксували ще напередодні у східних районах Теннессі, обох Каролінах та на півдні Вірджинії. У північно-східній частині Теннессі випало до 8 сантиметрів снігу.

За даними на суботу, кількість скасованих авіарейсів перевищила 2 тисячі.

Окрім снігопадів, синоптики фіксують рекордно низькі температури. Так, у Маямі очікується похолодання до значень, характерних для 1930-х років, а сила вітру може стати найвідчутнішою з 1920-х.

За прогнозами синоптиків, у неділю, 1 лютого, інтенсивність снігопадів дещо зменшиться, однак холодна погода на сході США, ймовірно, утримається протягом усього наступного тижня.