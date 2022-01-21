Зимняя Олимпиада-2022. Кто поедет на игры от Украины

Национальный олимпийский комитет Украины объявил перечень спортсменов, которые поедут на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине. Представлять украинскую сборную поедут 52 спортсмена.
РБК-Украина рассказывает, кто попал в олимпийскую сборную Украины.
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Виктор Пасечник.
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Зимние Олимпийские игры в Пекине начнутся 4 февраля 2022 года. Соревнования будут длиться до 20 февраля. Участие в Олимпиаде будут принимать 90 стран мира, в том числе и Украина. Это уже восьмые зимние игры для нашей страны.
Пекин стал первым в истории городом, который принимал летние и примет зимние Олимпийские игры. Летняя Олимпиада проходила в китайской столице в 2008 году. Главным стадионом зимней Олимпиады станет Пекинский национальный стадион.
Нынешние зимние игры отметятся тем, что на них будут представлены 7 новых видов спорта. В программу Олимпиады попали:
Напомним, стало известно расписание соревнований на Олимпиаде-2022.
Также РБК-Украина рассказывало про шансы Украины завоевать медали в Пекине.