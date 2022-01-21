Зимняя Олимпиада-2022. Кто поедет на игры от Украины

Биатлон

Мужчины:

Антон Дудченко;

Дмитрий Пидручный;

Артем Прима;

Артем Тищенко;

Богдан Цимбал.

Женщины:

Юлия Джима;

Елена Билосюк;

Дарья Плашко;

Валентина Семеренко;

Ирина Петренко.

Резерв:

Анастасия Меркушина;

Тарас Лысюк.

Лыжные гонки

Мужчины:

Алексей Красовский;

Руслан Перехода.

Женщины:

Марина Анцибор;

Валентина Каминская;

Юлия Кроль;

Виктория Олех;

Дарья Рублева.

Резерв:

Дмитрий Драгун.

Лыжное двоеборье

Мужчины:

Дмитрий Мазурчук.

Резерв:

Виктор Пасечник.

Сноубординг

Женщины:

Аннамари Данча.

Прыжки на лыжах с трамплина

Мужчины:

Виталий Калиниченко;

Евгений Марусяк;

Антон Корчук.

Фристайл

Мужчины:

Александр Абраменко;

Дмитрий Котовский;

Александр Окипнюк.

Женщины:

Анастасия Новосад;

Ольга Полюк.

Резерв:

Николай Пуздерко;

Ангелина Брыкина.

Бобслей

Женщины:

Лидия Гунько.

Горнолыжный спорт

Мужчины:

Иван Ковбаснюк.

Женщины:

Анастасия Шепиленко.

Санный спорт

Мужчины:

Антон Дукач;

Андрей Лисецкий;

Андрей Мандзий;

Игорь Стахов.

Женщины:

Елена Стецкив;

Юлиана Туницкая.

Резерв:

Елена Смага.

Скелетон

Мужчины:

Владислав Гераскевич.

Фигурное катание

Мужчины:

Артем Деренский;

Максим Никитин;

Иван Шмуратко.

Женщины:

Софья Голиченкова;

Александра Назарова;

Анастасия Шаботова.

Шорт-трек

Мужчины:

Олег Гандей.

Женщины:

Ульяна Дуброва.

Когда стартует зимняя Олимпиада в Пекине

Зимние Олимпийские игры в Пекине начнутся 4 февраля 2022 года. Соревнования будут длиться до 20 февраля. Участие в Олимпиаде будут принимать 90 стран мира, в том числе и Украина. Это уже восьмые зимние игры для нашей страны.

Пекин стал первым в истории городом, который принимал летние и примет зимние Олимпийские игры. Летняя Олимпиада проходила в китайской столице в 2008 году. Главным стадионом зимней Олимпиады станет Пекинский национальный стадион.

Нынешние зимние игры отметятся тем, что на них будут представлены 7 новых видов спорта. В программу Олимпиады попали: