Зимова Олімпіада-2022. Хто поїде на ігри від України

Національний олімпійський комітет України оголосив перелік спортсменів, які поїдуть на зимову Олімпіаду-2022 в Пекіні. Представляти українську збірну поїдуть 52 спортсмени.
РБК-Україна розповідає, хто потрапив до олімпійської збірної України.
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Віктор Пасічник.
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Зимові Олімпійські ігри в Пекіні розпочнуться 4 лютого 2022 року. Змагання будуть тривати до 20 лютого. Участь в Олімпіаді будуть брати 90 країн світу, в тому числі й Україна. Це вже восьмі зимові Ігри для нашої країни.
Пекін став першим в історії містом, яке приймало літні і прийме зимові Олімпійські ігри. Літня Олімпіада проходила в китайській столиці у 2008 році. Головним стадіоном зимової Олімпіади стане Пекінський національний стадіон.
Цьогорічні зимові Ігри відзначаться тим, що на них буде представлено 7 нових видів спорту. В програму Олімпіади потрапили:
Нагадаємо, став відомим розклад змагань на Олімпіаді-2022.
Також РБК-Україна розповідало про шанси України завоювати медалі в Пекіні.