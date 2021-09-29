Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет без иностранных зрителей

На зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине не допустят иностранных зрителей. Билеты на мероприятия будут продаваться только жителям материкового Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Международного олимпийского комитета.
В МОК подчеркнули, что билеты на мероприятия зимней Олимпиады-2022 будут продаваться исключительно зрителям, проживающим на материковой части Китая и которые соответствуют требованиям мер противодействия коронавирусу.
"Конкретные требования к мерам противодействия COVID-19 для зрителей с материкового Китая и детали оформления билетов обсуждаются и разрабатываются", - добавили в комитете, уточнив, что они будут опубликованы после окончательной доработки.
Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Отметим, МОК отстранил Северную Корею от участия в зимней Олимпиаде-2022.