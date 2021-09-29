UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет без иностранных зрителей

Автор: Дмитрий Кузнецов

На зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине не допустят иностранных зрителей. Билеты на мероприятия будут продаваться только жителям материкового Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Международного олимпийского комитета.

В МОК подчеркнули, что билеты на мероприятия зимней Олимпиады-2022 будут продаваться исключительно зрителям, проживающим на материковой части Китая и которые соответствуют требованиям мер противодействия коронавирусу.

"Конкретные требования к мерам противодействия COVID-19 для зрителей с материкового Китая и детали оформления билетов обсуждаются и разрабатываются", - добавили в комитете, уточнив, что они будут опубликованы после окончательной доработки.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Отметим, МОК отстранил Северную Корею от участия в зимней Олимпиаде-2022.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПекинКитайОлимпиада