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Зимова Олімпіада-2022 в Пекіні пройде без іноземних глядачів

Автор: Дмитрий Кузнецов

На зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні не допустять іноземних глядачів. Квитки на заходи будуть продаватися тільки жителям материкового Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Міжнародного олімпійського комітету.

У МОК підкреслили, що квитки на заходи зимової Олімпіади-2022 будуть продаватися виключно глядачам, які проживають на материковій частині Китаю і які відповідають вимогам заходів протидії коронавірусу.

"Конкретні вимоги до заходів протидії COVID - 19 для глядачів з материкового Китаю і деталі оформлення квитків обговорюються і розробляються", - додали в комітеті, уточнивши, що вони будуть опубліковані після остаточного доопрацювання.

Нагадаємо, зимові Олімпійські ігри пройдуть в Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року.

Відзначити, МОК відсторонив Північну Корею від участі в Зимовій Олімпіаді-2022.

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