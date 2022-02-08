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Олимпиада-2022: нидерландец Нойс с рекордом стал чемпионом среди конькобежцев

Автор: Андрей Вырва

Завершились мужские соревнования у конькобежцев на дистанции 1500 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За медаль сражались 29 спортсменов.

Победителем стал нидерландский конькобежец Кьелд Нойс, финишировавший с результатом 1:43,21 и установивший новый олимпийский рекорд. Предыдущий рекорд принадлежал американцу Дереку Парру и держался с 2002 года.

Медали на дистанции 1500 метров добыли в борьбе:

"золото" – Кьелд Нойс (Нидерланды) – 1:43,21

"серебро" – Томас Крол (Нидерланды) – 1:43,55

"бронза" – Ким Мин Сок (Южная Корея) – 1:44,24

Напомним, что определились призеры Олимпийских игр в сноуборде в дисциплине параллельный гигантский слалом среди мужчин.

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