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Зимова Олімпіада-2022: нідерландець Нойс із рекордом став чемпіоном серед ковзанярів

Автор: Андрій Вирва

Завершились чоловічі змагання у ковзанярів на дистанції 1500 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За медаль боролись 29 спортсменів.

Переможцем став нідерландський ковзаняр К'єлд Нойс, який фінішував з результатом 1:43,21 та встановив новий олімпійський рекорд. Попередній рекорд належав американцю Дереку Парра та тримався з 2002 року.

Медалі на дистанції 1500 метрів вибороли:

"золото" – К'єлд Нойс (Нідерланди) – 1:43,21

"срібло" – Томас Крол (Нідерланди) – 1:43,55

"бронза" – Кім Мін Сок (Південна Корея) – 1:44,24

Нагадаємо, що визначились призери Олімпійських ігор в сноуборді у дисципліні паралельний гігантський слалом серед чоловіків.

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