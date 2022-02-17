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Зимние Олимпийские игры-2022: когда и кто из украинцев соревнуется 18 февраля

Автор: Антон Федорцив

Представители сборной Украины в пятницу, 18 февраля, будут выступать только в биатлоне.

Расписание выступлений украинских спортсменов и время трансляции соревнований подскажет РБК-Украина.

На старт выйдут 3 представителя Украины. Они будут соревноваться в женском и мужском биатлоне.

В прямом эфире выступления украинцев можно посмотреть на платформе "Суспильне Спорт". Часть соревнований покажет телеканал UA: Первый. Начало трансляции в 06:01 по киевскому времени.

В 08:00 начнется масс-старт у женщин. За право выступать на дистанции 12,5 км биатлонистки боролись по результатам рейтинга. Как следствие, на старт выйдет одна украинка – Юлия Джима.

Мужской масс-старт назначен на 11:00. В гонку на 15 км отобрались двое украинцев. Рядом с Дмитрием Пидручным сразится за награды и Артем Прима.

К слову, раньше подвели итоги 17 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Также несчастный случай с переломом вынудил финского фристайлиста завершить выступления на Олимпиаде-2022.

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