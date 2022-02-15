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Зимние Олимпийские игры-2022: когда и кто из украинцев соревнуется 16 февраля

Автор: Антон Федорцив

Представители сборной Украины в среду, 16 февраля, будут выступать в четырех видах спорта.

Расписание выступлений украинских спортсменов и время трансляции соревнований подскажет РБК-Украина.

На старт выйдут 8 представителей Украины. Они будут соревноваться в горнолыжном спорте, биатлоне, фристайле и шорт-треке.

В прямом эфире выступления украинцев можно посмотреть на платформе "Суспильне Спорт". Часть соревнований покажет телеканал UA: Первый. Начало трансляции в 06:01 по киевскому времени.

В 04:15 начнутся соревнования горнолыжников. На 1-й этап в слаломе выйдет и украинец Иван Ковбаснюк.

Командные соревнования в биатлоне назначены на 09:45. Женщины побороются за медали в эстафете 4х6 км. Сборная Украины выступит в составе Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной, Ирины Петренко и Елены Билосюк.

Также состоится первый финал по лыжной акробатике. Честь Украины будут защищать два спортсмена – Александр Абраменко и Александр Окипнюк. Старт в 13:00.

В шорт-треке состоится четвертьфинал на дистанции 1500 м. В шестом забеге, начиная с 13:30, вместе с другими конькобежцами выйдет на старт и украинка Ульяна Дуброва.

К слову, раньше подвели итоги 15 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине. Лидерство в медальном зачете закрепила Норвегия.

Напомним, что украинские фристайлисты Абраменко и Окипнюк пробились в финал по лыжной акробатике.

Кроме того, сегодня тренерский штаб сборной Украины определил состав на женскую эстафету в биатлоне.

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