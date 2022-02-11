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Зимние Олимпийские игры-2022: когда и кто из украинцев соревнуется 12 февраля

Автор: Антон Федорцив

Представители сборной Украины в субботу, 12 февраля, будут выступать в трех видах спорта.

Расписание выступлений украинских спортсменов и время трансляции соревнований подскажет РБК-Украина.

На старт выйдут 13 представителей Украины. Они будут соревноваться в лыжных гонках, биатлоне и фигурном катании.

В прямом эфире выступления украинцев можно посмотреть на платформе "Суспильне Спорт". Часть соревнований покажет телеканал UA: Первый. Начало трансляции в 06:01 по киевскому времени.

В бобслее у Лидии Гунько снова будет две официальных тренировки. Первая из них начнется в 04:40. Вторая же стартует после завершения предыдущей.

На 09:00 запланированы командные соревнования в лыжных гонках. В женской эстафете 4х5 км выступит сборная Украины.

Зато биатлонисты будут соревноваться в спринте. На дистанцию 10 км выйдут четверо украинцев: Дмитрий Пидручный, Артемий Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал. Старт в 11:00.

В соревнованиях прыгунов с трамплина мужчин ждет испытание большим трамплином. Украинцы Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк в 12:00 выйдут на пробный этап, а час спустя – на основной.

В 13:00 на льду появятся фигуристы. Украинская пара в составе Александры Назаровой и Максима Никитина покажет ритм-танец.

К слову, ранее подвели итоги 11 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Также украинский скелетонист Вадим Гераскевич выразил политический протест на Олимпиаде-2022, продемонстрировав плакат "Нет войне в Украине!".

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