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Зимові Олімпійські ігри-2022: коли і хто з українців змагається 12 лютого

Автор: Антон Федорців

Представники збірної України у суботу, 12 лютого, виступатимуть у трьох видах спорту.

Розклад виступів українських спортсменів і час трансляції змагань підкаже РБК-Україна.

На старт вийдуть 13 представників України. Вони змагатимуться у лижних перегонах, біатлоні та фігурному катанні.

У прямому ефірі виступи українців можна переглянути на платформі "Суспільне Спорт". Частину змагань покаже телеканал UA: Перший. Початок трансляції о 06:01 за київським часом.

У бобслеї Лідія Гунько знову матиме два офіційні тренування. Перше з них розпочнеться о 04:40. Друге ж розпочнеться після завершення попереднього.

На 09:00 заплановані командні змагання в лижних перегонах. У жіночій естафеті 4х5 км виступить збірна України.

Натомість біатлоністи змагатимуть у спринті. На дистанцію 10 км вийдуть четверо українців: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал. Старт об 11:00.

У змаганнях стрибунів з трампліна на чоловіків чекає випробування великим трампліном. Українці Віталій Калініченко та Євген Марусяк о 12:00 вийдуть на пробний етап, а через годину – на основний.

О 13:00 на льоду з'являться фігуристи. Українська пара в складі Олександри Назарової та Максима Нікітіна покаже ритм-танець.

До слова, раніше підбили підсумки 11 лютого на зимових Олімпійських іграх в Пекіні.

Також український скелетоніст Вадим Гераскевич висловив політичний протест на Олімпіаді-2022, продемонструвавши плакат "Ні війні в Україні!".

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