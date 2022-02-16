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Зимние Олимпийские игры-2022: когда и кто будет соревноваться за медали 17 февраля

Автор: Антон Федорцив

В четверг, 17 февраля, разыграют шесть комплектов наград. Украинские спортсмены в этот день участвовать в соревнованиях не будут.

Расписание олимпийских сражений за медали и время трансляции соревнований подскажет РБК-Украина.

В тринадцатый соревновательный день разыграют 6 комплектов наград. Финалы запланированы в женском хоккее, горнолыжном спорте, фристайле, конькобежном спорте, в фигурном катании и лыжном двоеборье.

В прямом эфире олимпийский турнир можно посмотреть на платформе "Суспильне Спорт". Часть соревнований покажет телеканал UA: Первый. Начало трансляции в 06:01 по киевскому времени.

В 06:10 начнется финал хоккейного турнира среди женщин. Олимпийское "золото" прогнозируемо разыграют сборные Канады и США. Бронзовые награды оформили финки.

Соревнование в суперкомбинации среди женщин назначены на 08:00. Горнолыжницы будут бороться за медали в слаломе. На старт выйдут 26 спортсменок.

Финал в женском фристайле (дисциплина – ски-кросс) начнется в 09:20. Действующая чемпионка Келси Серва завершила карьеру и не сможет защитить завоеванный в Пхенчхане титул.

В конькобежном спорте состоится финал среди женщин. На дистанции 1000 м победителя будут определять 15 спортсменок. Старт соревнований в 10:30.

Женщины будут соревноваться и в фигурном катании. Они покажут произвольную программу, начиная с 12:00. На льду появятся 25 лучших фигуристок планеты.

Наконец командные соревнования в лыжном двоеборье начнутся в 13:00. Мужчины на первом этапе будут прыгать с трамплина. На втором же – побегут эстафету 4х5 км.

К слову, раньше подвели итоги 16 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине. Украина завоевала первую награду в Китае.

Напомним, что украинская лыжница провалила допинг-тест на зимней Олимпиаде.

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