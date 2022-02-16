Зимові Олімпійські ігри-2022: коли і хто змагатиметься за медалі 17 лютого

У тринадцятий змагальний день розіграють 6 комплектів нагород. Фінали заплановані в жіночому хокеї, гірськолижному спорті, фрістайлі, ковзанярському спорті, у фігурному катанні та лижному двоборстві.

У прямому ефірі олімпійський турнір можна переглянути на платформі "Суспільне Спорт". Частину змагань покаже телеканал UA: Перший. Початок трансляції о 06:01 за київським часом.

О 06:10 розпочнеться фінал хокейного турніру серед жінок. Олімпійське "золото" прогнозовано розіграють збірні Канади та США. Бронзові нагороди оформили фінки.

Змагання у суперкомбінації серед жінок призначені на 08:00. Гірськолижниці боротимуться за медалі в слаломі. На старт вийдуть 26 спортсменок.

Фінал у жіночому фрістайлі (дисципліна – скі-крос) розпочнеться о 09:20. Чинна чемпіонка Келсі Серва завершила кар'єру та не зможе захистити здобутий у Пхьончхані титул.

У ковзанярському спорті відбудеться фінал серед жінок. На дистанції 1000 м переможця визначатимуть 15 спортсменок. Старт змагань о 10:30.

Жінки змагатимуться і у фігурному катанні. Вони покажуть довільну програму, починаючи з 12:00. На льоду з'являться 25 найкращих фігуристок планети.

Нарешті командні змагання в лижному двоборстві розпочнуться о 13:00. Чоловіки на першому етапі стрибатимуть з трампліна. На другому ж – бігтимуть естафету 4х5 км.