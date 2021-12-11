Зимнее потепление и ливни в отдельных регионах: погода на завтра

Завтра, 12 декабря, в Украине местами ожидаются ливни и мокрый снег. В других же регионах - потеплеет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В течение целого дня в Украине ожидается облачная погода. В некоторых регионах будет выходить солнце, в других же - возможны сильные ливни и мокрый снег. Температура воздуха составит:
Фото: погода в Украине 12 декабря (meteo.gov.ua)
В столице в течение дня ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха будет достигать отметок от +6 до +8, а ночью составит от +3 до +5.
Фото: погода в Киеве 12 декабря (meteo.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 11 и 12 декабря в отдельных регионах Украины ожидаются густой туман и гололедица.