Зимове потепління та зливи в окремих регіонах: погода на завтра

Завтра, 12 грудня, в Україні місцями очікуються зливи та мокрий сніг. В інших же регіонах - потеплішає.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Протягом цілого дня в Україні очікується хмарна погода. В деяких регіонах виходитиме сонце, в інших же - можливі сильні зливи та мокрий сніг. Температура повітря складе:
Фото: погода в Україні 12 грудня (meteo.gov.ua)
У столиці протягом дня очікується мінлива хмарність. Вдень температура повітря сягатиме позначок від +6 до +8, а вночі становитиме від +3 до +5.
Фото: погода в Києві 12 грудня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 11 та 12 грудня в окремих регіонах України очікуються густий туман та ожеледиця.