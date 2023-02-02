Зімітували смертельну ДТП та вимагали гроші. У Дніпрі затримано банду вимагачів

Правоохоронці затримали у Дніпрі банду вимагачів, які зімітували смертельну ДТП та вимагали 8 тисяч доларів за приховування тіла нібито загиблої людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Правоохоронці затримали трьох учасників організованої групи за фактом вимагання з загрозою насильства, що завдало значних збитків потерпілому, в умовах військового стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

Як встановило слідство, троє мешканців Дніпра протягом тривалого часу із застосуванням погроз фізичного насильства вимагали неіснуючих боргів у місцевих жителів.

Так, у серпні 2022 року учасники групи зімітували дорожньо-транспортну пригоду зі смертельними наслідками. Вони пообіцяли приховати тіло нібито загиблої людини. За таку "допомогу" вимагали у "винуватця" ДТП кошти у розмірі 8 тисяч доларів. У разі відмови загрожували застосуванням насильства до нього та близьких родичів.

Під час отримання другої частини "боргу" у розмірі 5 тисяч доларів усіх учасників банди було затримано.

Наразі фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Фото: затримання банди вимагачів у Дніпрі (gp.gov.ua)