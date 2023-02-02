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Сымитировали смертельное ДТП и требовали деньги. В Днепре задержана банда вымогателей

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Днепр, Четверг 02 февраля 2023 13:30
Сымитировали смертельное ДТП и требовали деньги. В Днепре задержана банда вымогателей Фото: в Днепре задержана банда вымогателей (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Правоохранители задержали в Днепре банду вымогателей, которые сымитировали смертельное ДТП и требовали 8 тысяч долларов за сокрытие тела якобы погибшего человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Правоохранители задержали трех участников организованной группы по факту вымогательства с угрозой насилия, что нанесло значительный ущерб потерпевшему, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Как установило следствие, трое жителей Днепра в течение длительного времени с применением угроз физического насилия требовали несуществующих долгов у местных жителей.

Так, в августе 2022 года участники группы сымитировали дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Они пообещали скрыть тело якобы погибшего человека. За такую ​​"помощь" потребовали у "виновника" ДТП денежные средства в размере 8 тысяч долларов. В случае отказа угрожали применением насилия к нему и близким родственникам.

Во время получения второй части "долга" в размере 5 тысяч долларов все участники банды были задержаны.

Сейчас фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Фото: задержание банды вымогателей в Днепре (gp.gov.ua)

Напомним, ранее СБУ обезвредила преступную организацию, которая в Киеве под видом добробатов терроризировала жителей.

Также в на днях в Одессе СБУ задержала банду, терроризировавшую местное население.

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