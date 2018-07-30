У Зімбабве стартували перші вибори без участі Мугабе

Фаворитом виборів є чинний президент Еммерсон Мнангагва

У Зімбабве стартували перші в історії незалежної країни президентські і парламентські вибори, в яких не візьме участь колишній багаторічний лідер Роберт Мугабе. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що вибори стартували о 07:00 за місцевим часом. У виборах бере участь чинний президент Еммерсон Мнангагва. Його основним суперником є 40-річний адвокат і пастор Нельсон Шаміс.

За даними опитувань, фаворитом президентських виборів залишається Мнангагва, який зайняв пост президента після безкровного перевороту в Зімбабве, результатом якого стало відсторонення Роберта Мугабе. Мугабе правив Зімбабве майже 30 років, поки в середині листопада 2017 року військові не помістили його під домашній арешт. Військові і правляча партія заявили про нездатність 93-річного президента керувати країною. 21 листопада парламент запустив процедуру імпічменту, однак Мугабе погодився на відставку добровільно.

Нагадаємо, Мнангагва офіційно вступив на посаду президента Зімбабве 24 листопада 2017 року. До цього з 1980 року, коли країна здобула незалежність, її очолював Роберт Мугабе в якості президента або прем'єр-міністра.