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В Зимбабве в результате взрыва автобуса погибли 42 человека

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 11:06
В Зимбабве в результате взрыва автобуса погибли 42 человека
Фото: взрыв в Зимбабве (Zimbabwe Red Cross)

По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки газа или бензина

В Зимбабве в регионе Южный Матабелеленд в результате взрыва автобуса утром 16 ноября погибли 42 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AllAfrica News.

Автобус взорвался около города Бруклин между Бейтбриджем и Гвандой. По неподтвержденным данным, один из пассажиров автобуса имел при себе газ или бензин. Емкость с веществом разбилась в багажнике автобуса, в результате чего и произошел взрыв.

В полиции подтвердили факт взрыва и констатировали смерть 42 человек, однако заявляют, что количество жертв может увеличиться.

"На данный момент мы знаем, что во время взрыва погибло более 42 человек", - сообщила журналистам пресс-секретарь местной полиции Шарити Шарамба. 

Напомним, на прошлой неделе в Зимбабве, на севере страны, столкнулись два автобуса. В результате столкновения погибли 47 человек. Среди погибших - двое детей.

Причиной ДТП могли стать неудовлетворительное техническое состояние транспорта, или плохая дорожная инфраструктура.

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