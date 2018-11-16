У Зімбабве внаслідок вибуху автобусу загинули 42 людини

Фото: вибух в Зімбабве (Zimbabwe Red Cross)

За попередньою інформацією, вибух стався через витік газу або бензину

У Зімбабве в регіоні Південний Матабелеленд унаслідок вибуху автобусу вранці 16 листопада загинули 42 людини. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на AllAfrica News.

Автобус вибухнув біля міста Бруклін між Бейтриджем та Гвандою. За непідтвердженими данними, один із пасажирів автобусу мав при собі газ або бензин. Ємкість з речовиною розбилась в багажнику автобуса, унаслідок чого і стався вибух.

У поліції підтвердили факт вибуху та констатували смерть 42 людей, проте заявляють, що кількість жертв може зрости.

"Наразі ми знаємо, що під час вибуху загинуло понад 42 осіб", - повідомила журналістам прес-секретар місцевої поліції Шаріті Шарамба.

Нагадаємо, минулого тижня у Зімбабве, на півночі країни, зіткнулись два автобуси. Унаслідок зіткнення загинули 47 людей. Серед загиблих - двоє дітей.

Причиною ДТП могли стати незадовільний технічний стан транспорту, або погана дорожня інфраструктура.