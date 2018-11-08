У Зімбабве зіткнулись 2 автобуси, загинуло 47 осіб

Фото: місце ДТП в Зімбабве (twitter.com/mathrubhumi)

Серед загиблих двоє дітей

У Зімбабве, на півночі країни, при лобовому зіткненні двох автобусів загинуло щонайменше 47 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Africanews.

Аварія трапилась не далеко від міста Русапе на 166 кілометрі траси Хараре - Мутаре. В поліції підтвердили, що жертвами трагедії стали 47 людей. Повідомляється, що 45 були дорослими, а також двоє дітей.

Окружний комісар повідомив, що влада звернулась за допомогою до приватних клінік, оскільки державні установи переповнені.

Замісник міністра промисловості й торгівлі Зімбабве Рай Моді висказав свої співчуття рідним й близьким та назвав цю трагедію "чорним днем для Зімбабве".

Причиною ДТП могло стати незадовільний технічний стан транспорту, або погана дорожня інфраструктура.

Раніше повідомлялось, що у Вірменії внаслідок ДТП з вантажівкою загинули четверо військових. Вантажівка Міноборони Вірменії потрапила у ДТП на 39-му кілометрі траси Горіс-Кубатли, в результаті аварії загинули четверо військовослужбовців, також 11 отримали травми.