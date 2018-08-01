У Зімбабве після президентських виборів почались масові заворушення

Загинула щонайменше одна людина

У столиці Зімбабве після проведення президентських виборів почались заворушення, внаслідок яких загинула щонайменше одна людина. Про це повідомляє Reuters з посиланням на свідків.

Як зазначається, на вулиці Хараре вийшли противники чинного президента - Еммерсона Мнангагви. Вони почали кидати каміння у будівлі та підпалювали шини. Влада вивела на вулиці військових, які розігнали натовп протестувальників.

Свідки повідомили Reuters, що одна людина загинула унаслідок сутичок учасників акції та поліції. Війська, оснащені бронемашинами і військовим вертольотом, розігнали усіх протестувальників.

Зазначається, що акції протесту відбулись після того, як лідер руху "Рух за демократичні зміни", лідером якого є Нельсон Шаміса оголосив, що переміг на виборах. Нельсон Шаміса був головним конкурентом чинного президента Еммерсона Мнангагви. Офіційних результатів голосування наразі немає.