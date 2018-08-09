В Зимбабве арестовали одного из лидеров оппозиции

Оппозиционера подозревают в разжигании насилия после президентских выборов в стране

Полиция Зимбабве в четверг арестовала бывшего министра финансов и лидера оппозиции Тендая Бити. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на адвокатов экс-чиновника.

Указано, что задержание экс-министра произошло после того, как Бити депортировали из Замбии и отклонили его прошение о предоставлении убежища.

Также отмечается, что полиция Зимбабве искала Бити и восемь других оппозиционеров за разжигание насилия после проведения выборов президента, на которых победил Эммерсон Мнангагва.

При этом представитель национальной полиции Черити Чарамба отметила, что у нее нет информации по делу экс-министра.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, суд в Зимбабве во вторник выпустил под залог 27 сторонников оппозиции, которых полиция арестовала на прошлой неделе по обвинению в разжигании насилия после выборов.

В частности, речь идет о сторонниках "Движения за демократические перемены", лидером которого является участвовавший в президентской гонке Нельсон Чамиза. За каждого из членов движения был уплачен залог в размере 50 долларов.

Отметим, Чамиза заявлял, что получил победу на президентских выбора в Зимбабве, однако 3 августа ЦИК страны объявил официальные результаты, согласно которым победителем стал Эммерсон Мнангагва, представляющий правящую партию "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт".