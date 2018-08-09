У Зімбабве заарештували одного з лідерів опозиції

Опозиціонера підозрюють у розпалюванні насильства після президентських виборів у країні

Поліція Зімбабве в четвер заарештувала колишнього міністра фінансів і лідера опозиції Тендая Біті. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на адвокатів екс-чиновника.

Зазначено, що затримання екс-міністра відбулося після того, як Біті депортували із Замбії і відхилили його прохання про надання притулку.

Також наголошується, що поліція Зімбабве шукала Біті і вісім інших опозиціонерів за розпалювання насильства після проведення виборів президента, на яких переміг Еммерсон Мнангагва.

При цьому представниця національної поліції Черіті Чарамба зазначила, що у неї немає інформації у справі екс-міністра.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, суд у Зімбабве у вівторок випустив під заставу 27 прихильників опозиції, яких поліція заарештувала минулого тижня за звинуваченням у розпалюванні насильства після виборів.

Зокрема, мова йде про прихильників "Руху за демократичні зміни", лідером якого є брав участь у президентських перегонах Нельсон Чаміза. За кожного з членів руху було сплачено заставу в розмірі 50 доларів.

Відзначимо, Чаміза заявляв, що отримав перемогу на президентських вибору в Зімбабве, проте 3 серпня ЦВК країни оголосив офіційні результати, згідно з якими переможцем став Еммерсон Мнангагва, який представляє правлячу партію "Африканський національний союз Зімбабве - Патріотичний фронт".