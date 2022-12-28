Зима з весною змінилися? Синоптик дала прогноз на перший день нового року

Снігу в перший день нового 2023 року чекати не доводиться. 1 січня погода нагадуватиме звичайний весняний день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook .

"В Україні теплішатиме і вже вдень 1-го січня максимальна температура повітря становитиме +5...+12 градусів, у східній частині +3+8 градусів", - розповіла вона.

Як повідомлялося, погоду в Україні на Новий рік 2023 навряд чи можна буде назвати по-справжньому зимовою.

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