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Зима з весною змінилися? Синоптик дала прогноз на перший день нового року

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Україна, Середа 28 грудня 2022 19:00
Зима з весною змінилися? Синоптик дала прогноз на перший день нового року Фото: синоптик дала прогноз на перший день нового року (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Снігу в перший день нового 2023 року чекати не доводиться. 1 січня погода нагадуватиме звичайний весняний день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.

"В Україні теплішатиме і вже вдень 1-го січня максимальна температура повітря становитиме +5...+12 градусів, у східній частині +3+8 градусів", - розповіла вона.

Як повідомлялося, погоду в Україні на Новий рік 2023 навряд чи можна буде назвати по-справжньому зимовою.

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