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Зима с весной поменялись? Синоптик дала прогноз на первый день нового года

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Украина, Среда 28 декабря 2022 19:00
Зима с весной поменялись? Синоптик дала прогноз на первый день нового года Фото: синоптик дала прогноз на первый день нового года (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Снега в первый день нового 2023 года ждать не приходится. 1 января погода будет напоминать обычный весенний день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В Украине будет теплеть и уже днем 1 января максимальная температура воздуха будет +5....+12 градусов, в восточной части +3+8 градусов", - рассказала она.

Как сообщалось, погоду в Украине на Новый год 2023 вряд ли можно будет назвать по-настоящему зимней.

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