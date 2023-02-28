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Зима в Україні завершиться "спокійною" погодою. Синоптик дала прогноз на сьогодні

Фото: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Зима в Україні завершиться спокійною помірною погодою.Опадів не очікується, температура вдень буде до +9 градусів в залежності від регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Дощі чи сніг якісь суттєві - навряд, антициклон з центром над Великою Британією на ім'я Hazal своїм потужним авторитетним впливом блокуватиме опади", - розповіла вона.

За словами синоптика, вітер в Україні буде переважно північно-західний, помірний, часом поривчастий.

"Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +1...+5 градусів, на півдні України очікується +4..+9, в Криму до +12 градусів", - додала Діденко.

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У столиці, як зазначила синоптик, "зима привітно помахає ручкою".

"Вдень потепліє до +2 градусів. Опадів не буде, можливо, навіть сонце проб'ється", - спрогнозувала вона.

Як повідомлялося, внаслідок сильного приросту снігового покриву та продовження снігопаду в горах існує високий ризик лавинної загрози 28 лютого.

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