Зима в Украине завершится "спокойной" погодой. Синоптик дала прогноз на сегодня

"Дожди или снег какие-то существенные - вряд ли, антициклон с центром над Великобританией по имени Hazal своим мощным авторитетным влиянием будет блокировать осадки", - рассказала она.

По словам синоптика, ветер в Украине будет преимущественно северо-западный, умеренный, подчас порывистый.

"Днем столбики термометров поднимутся до +1....+5 градусов, на юге Украины ожидается +4...+9, в Крыму до +12 градусов", - добавила Диденко.

Погода в Киеве

В столице, как отметила синоптик, "зима приветливо помахает ручкой".

"Днем потеплеет до +2 градусов. Осадков не будет, возможно даже солнце пробьется", - спрогнозировала она.