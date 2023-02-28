Зима в Україні завершиться "спокійною" погодою. Синоптик дала прогноз на сьогодні
Зима в Україні завершиться спокійною помірною погодою.Опадів не очікується, температура вдень буде до +9 градусів в залежності від регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Дощі чи сніг якісь суттєві - навряд, антициклон з центром над Великою Британією на ім'я Hazal своїм потужним авторитетним впливом блокуватиме опади", - розповіла вона.
За словами синоптика, вітер в Україні буде переважно північно-західний, помірний, часом поривчастий.
"Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +1...+5 градусів, на півдні України очікується +4..+9, в Криму до +12 градусів", - додала Діденко.
Погода в Києві
У столиці, як зазначила синоптик, "зима привітно помахає ручкою".
"Вдень потепліє до +2 градусів. Опадів не буде, можливо, навіть сонце проб'ється", - спрогнозувала вона.
Як повідомлялося, внаслідок сильного приросту снігового покриву та продовження снігопаду в горах існує високий ризик лавинної загрози 28 лютого.
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