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Зима в Украине завершится "спокойной" погодой. Синоптик дала прогноз на сегодня

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Украина, Вторник 28 февраля 2023 07:00
Зима в Украине завершится "спокойной" погодой. Синоптик дала прогноз на сегодня Фото: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Зима в Украине завершится спокойной умеренной погодой. Осадков не ожидается, температура днем будет до +9 градусов в зависимости от региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Дожди или снег какие-то существенные - вряд ли, антициклон с центром над Великобританией по имени Hazal своим мощным авторитетным влиянием будет блокировать осадки", - рассказала она.

По словам синоптика, ветер в Украине будет преимущественно северо-западный, умеренный, подчас порывистый.

"Днем столбики термометров поднимутся до +1....+5 градусов, на юге Украины ожидается +4...+9, в Крыму до +12 градусов", - добавила Диденко.

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В столице, как отметила синоптик, "зима приветливо помахает ручкой".

"Днем потеплеет до +2 градусов. Осадков не будет, возможно даже солнце пробьется", - спрогнозировала она.

Как сообщалось, в результате сильного прироста снежного покрова и продолжения снегопада в горах существует высокий риск лавинной угрозы 28 февраля.

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