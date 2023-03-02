Закончившаяся зима вошла в десятку самых теплых в Киеве за историю наблюдений

Средняя температура воздуха за зиму 2022-2023 годов в Киеве составила 0,4 градуса мороза, что выше климатической нормы на 2,1 градуса. Она вошла в десятку самых теплых зим в Киеве с 1881 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Зимние месяцы в столице были теплее нормы, особенно январь, в котором было зафиксировано 16 рекордов температуры воздуха и установлен ее новый абсолютный максимум 13,2 градуса тепла.

Всего за зиму в столице было зарегистрировано 17 температурных рекордов, что больше их количества за весь 2022 год.

Самым холодным днем зимы было 6 декабря, когда температура опустилась до 10,9 градуса мороза, а самым теплым - 1 и 2 января, когда температура воздуха поднялась до 13,2 градуса тепла.

Осадков этой календарной зимы выпало 107 мм, что составило 87% климатической нормы.