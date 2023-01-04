Зима розгуляється не на жарт. Мешканців Києва і області попередили про "сюрпризи"

У Києві та області завтра, 5 січня, очікуються сильні пориви вітру. Мешканців регіону попереджають про проблеми у русі транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": (044) 272-40-18.

В КМДА дали рекомендації, як слід поводитись під час поривів вітру. А саме:

Що робити під час сильного вітру?

"5 січня вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності). Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг, вулиць", - попередили синоптики.

Як повідомлялось, у вівторок, 3 січня, в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 6,8 градусів тепла, що на 2,5 градусів вище рекордного значення температури для цього дня 2022 року.

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