ua ru
Ср, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві оновлено ще три температурні рекорди

Новость на русском →
Україна, Середа 04 січня 2023 10:19
У Києві оновлено ще три температурні рекорди Фото: погода в Києві як на початку квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вівторок, 3 січня, в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 6,8 градусів тепла, що на 2,5 градусів вище рекордного значення температури для цього дня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

"Кліматична норма перевищена на 9,8 градусів, що відповідає погоді початку квітня", - йдеться в повідомленні.

Максимальна температура у столиці піднялась до 10,7 градусів тепла, перевищивши попередній рекорд для цього дня 2022 року на 2,5 градусів.

Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 3,9 градусів тепла. Попереднє рекордне значення було відмічено у 2015 році і дорівнювало 2,3 градусів.

Нагадаємо, по три температурні рекорди в Києві були зафіксовані 1 та 2 січня. Таким чином, з початку року вже оновлено дев'ять рекордів.

У 2022 році у Києві було зафіксовано 15 температурних рекордів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода Погода в Україні
NEWS
Українські воїни відбили 10 атак і знищили пункт управління БПЛА росіян, - Генштаб
Українські воїни відбили 10 атак і знищили пункт управління БПЛА росіян, - Генштаб
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет