У Києві оновлено ще три температурні рекорди

У вівторок, 3 січня, в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 6,8 градусів тепла, що на 2,5 градусів вище рекордного значення температури для цього дня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

"Кліматична норма перевищена на 9,8 градусів, що відповідає погоді початку квітня", - йдеться в повідомленні.

Максимальна температура у столиці піднялась до 10,7 градусів тепла, перевищивши попередній рекорд для цього дня 2022 року на 2,5 градусів.

Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 3,9 градусів тепла. Попереднє рекордне значення було відмічено у 2015 році і дорівнювало 2,3 градусів.