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Зима разгуляется не на шутку. Жителей Киева и области предупредили о "сюрпризах"

Фото: жителей Киева и области предупредили о "сюрпризах" погоды завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве и области завтра, 5 января, ожидаются сильные порывы ветра. Жителей региона предупреждают о проблемах в движении транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"5 января утром и днем порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности). Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог, улиц", - предупредили синоптики.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.

Осадки

Облачно с прояснением. Дождь ночью с мокрым снегом.

Температура

  • ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла;
  • в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 5-7°.

Что делать во время сильного ветра?

В КГГА дали рекомендации, как следует вести себя во время порывов ветра. А именно:

  • держитесь как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • не паркуйте рядом с ними автотранспорт;
  • все окна домов плотно закройте, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Если дерево упало или сломались ветки, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": (044) 272-40-18.

Как сообщалось, во вторник, 3 января, в Киеве впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила 6,8 градуса тепла, что на 2,5 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня 2022 года.

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