Зима разгуляется не на шутку. Жителей Киева и области предупредили о "сюрпризах"

"5 января утром и днем порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности). Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог, улиц", - предупредили синоптики.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.

Осадки

Облачно с прояснением. Дождь ночью с мокрым снегом.

Температура

ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла;

в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 5-7°.

Что делать во время сильного ветра?

В КГГА дали рекомендации, как следует вести себя во время порывов ветра. А именно:

держитесь как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

не паркуйте рядом с ними автотранспорт;

все окна домов плотно закройте, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Если дерево упало или сломались ветки, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": (044) 272-40-18.