Зима повертається? Синоптик розповіла, чи довго в Україні будуть морози та сніг

Чи надовго в Україну прийшли морози та сніг

Експерт повідомила, що подібна до поточної погода в Україні "ще протримається".

"Принаймні впродовж найближчого тижня в таких температурних межах будемо перебувати. Адже на нашу територію, якщо говорити про зараз і найближчі ще два-три дні, впливатиме поле підвищеного тиску", - зауважила вона.

Птуха пояснила, що наразі йдеться про таке синоптичне поняття, як "високий" циклон.

"Він зараз розташовується на схід від території України. І саме завдяки йому в нас ось ця хмарність і часом невеликий сніг. У таких циклонах... Вони більше на висоті проявляються, а не в приземному шарі. Тому немає таких яскравих атмосферних фронтів з інтенсивними опадами. Але все одно вони додають більш хмарну погоду і, відповідно, часом невеликі опади", - розповіла синоптик.

З огляду на таку ситуацію, завтра (у середу, 5 лютого) в УкрГМЦ прогнозують опади у вигляді невеликого снігу у більшості областей України.

"Також саме повітряна маса надходить з північних широт. Тобто арктичне повітря визначатиме в нас цей температурний фон в Україні. Але водночас внаслідок хмар вночі... Саме хмари захищатимуть від відчутного зниження температури", - пояснила спеціаліст.

Тобто найближчими днями температура в Україні в денні години прогнозується в середньому на рівні близько нуля градусів. Крім того, впродовж наступних двох діб ще подекуди "пролітатиме цей невеликий сніг".

"Але потім, починаючи з 7 числа, з північного сходу буде посилюватись антициклон. Це вже повноцінне поле підвищеного тиску таке буде проявлятися", - повідомила синоптик.

За її словами, це унеможливить надходження будь-яких атмосферних фронтів.

Отже, з п'ятниці (7 лютого) в Україні переважатиме погода без опадів. Така ситуація збережеться і в суботу (8 лютого), і в неділю (9 лютого), і навіть може "затриматись" на початок наступного робочого тижня.

"На дорогах України - подекуди ожеледиця вже утворюється. Тому водіям потрібно бути уважними та обережними. Вітер - північно-західний, 5-12 м/с", - додала Птуха.

Вона розповіла також, що температурні показники в Україні найближчим часом будуть досить "одноманітні".

"Температура сильно змінюватись не буде. Але і сильних морозів ми також не прогнозуємо", - уточнила синоптик.

В цілому найближчими днями температура повітря в Україні становитиме 1-7 градусів морозу. Вдень - від 3 морозу до 3 тепла (на Закарпатті в денні години - до +5 градусів за Цельсієм).

"Найпрохолодніше, хіба що, в Карпатах вночі. І то, це всього 5-11 градусів морозу. В принципі зараз це - в межах кліматичної норми для цього сезону. А вдень у Карпатах 0-5 градусів морозу", - зазначила представниця УкрГМЦ.

Вона повідомила також, що надалі - 8 та 9 лютого - морози вночі утримуватимуться.

"Ніч у більшості регіонів - 3-9 градусів морозу. В Карпатах - від 7 до 12 градусів нижче нуля, не більше", - розповіла експерт.

Тим часом денні максимуми зберігатимуться на рівні від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.

"Тобто в цілому - близько нуля градусів, можемо так говорити. І лише на Закарпатті - там ще трішечки плюси. +2+7 градусів", - підсумувала Птуха.