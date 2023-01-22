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Зима повертається до ладу. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні

Фото: синоптик розповіла про погоду на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 22 січня, очікуються невеликі дощі в Україні. А от дощ, або сніг - залежатиме від температури повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

Погода в Україні

"Сьогодні опади в Україні передбачаються північно-західним віночком невеликого мокрого снігу та дощу - яку вже температура повітря дозволить", - розповіла вона.

При цьому, за її словами, температура повітря становитиме у більшості областей помірні, вже ближчі до сезону 0...+4 градуси, на крайньому заході до +6, у Чернівецькій області до +9 градусів, у південній частині +7...+12 градусів.

Погода в Києві

У Києві вдень +2...+4 градуси.

"Надалі по тижню погода обіцяє бути свіжою, серйозних опадів не передбачається", - додала Діденко.

Як повідомлялось, на вихідних, 21-22 січня, на високогір'ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської області прогнозується ймовірність сходу лавин. Українців просять утриматися від походів у гори.

Нагадаємо, негода залишила без світла понад 80 населених пунктів у Львівській області. З них 30 повністю знеструмлені.

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