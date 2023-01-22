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Зима возвращается в строй. Синоптик рассказала о погоде на сегодня

Фото: синоптик рассказала о погоде на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 22 января, ожидаются небольшие дожди в Украине. А вот дождь или снег будет зависеть от температуры воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

Погода в Украине

"Сегодня осадки в Украине предусматриваются северо-западным венчиком небольшого мокрого снега и дождя - которую температура воздуха позволит", - рассказала она.

При этом, по ее словам, температура воздуха будет составлять в большинстве областей умеренные, уже более близкие к сезону 0...+4 градуса, на крайнем западе до +6, в Черновицкой области до +9 градусов, в южной части +7... +12 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве днем +2...+4 градуса.

"В дальнейшем по неделе погода обещает быть свежей, серьезных осадков не предполагается", - добавила Диденко.

Как сообщалось, в выходные, 21-22 января, на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской области прогнозируется вероятность схода лавин. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.

Напомним, непогода оставила без света более 80 населенных пунктов во Львовской области. Из них 30 полностью обесточены.

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