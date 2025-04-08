Зима повернулась: у Карпатах -15 градусів, сніг і штормовий вітер

Похолодання в Україні

РБК-Україна раніше писало, що з 8 по 11 квітня в усіх областях України очікуються нічні та ранкові заморозки у повітрі до -5°C. Укргідрометцентр оголосив помаранчевий рівень небезпеки. Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетиків, комунальних і будівельних служб, створити ризики для транспорту та пошкодити ранні плодові дерева.

У вівторок, 8 квітня, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями. Невеликий мокрий сніг можливий вночі на сході, а вдень - у західних, північних і частині центральних областей. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Денна температура - від +1 до +4°C, на півдні - до +9°C.

Також ми писали, що з 6 квітня зниження температури до 0°C і нижче вважатиметься потенційно небезпечним явищем. Це пов’язано з початком вегетаційного періоду, коли рослини активно ростуть. Заморозки можуть зашкодити сільському господарству, особливо вночі та вранці за ясної і тихої погоди. Синоптики закликають слідкувати за оновленнями прогнозу.

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