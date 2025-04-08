Зима вернулась: в Карпатах -15 градусов, снег и штормовой ветер

Похолодание в Украине

РБК-Украина ранее писало, что с 8 по 11 апреля во всех областях Украины ожидаются ночные и утренние заморозки в воздухе до -5°C. Укргидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности. Такие погодные условия могут осложнить работу энергетиков, коммунальных и строительных служб, создать риски для транспорта и повредить ранние плодовые деревья.

Во вторник, 8 апреля, в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями. Небольшой мокрый снег возможен ночью на востоке, а днем - в западных, северных и части центральных областей. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Дневная температура - от +1 до +4°C, на юге - до +9°C.

Также мы писали, что с 6 апреля снижение температуры до 0°C и ниже будет считаться потенциально опасным явлением. Это связано с началом вегетационного периода, когда растения активно растут. Заморозки могут навредить сельскому хозяйству, особенно ночью и утром при ясной и тихой погоде. Синоптики призывают следить за обновлениями прогноза.

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