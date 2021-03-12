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Зима не отступает. Киев заметает снегом

Автор: РБК-Украина

Погода в Киеве сегодня, 12 марта, резко ухудшилась. С самого утра в столице сильный ветер, а ближе к обеду пошел снег.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня целый день ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, снег будет идти всю вторую половину дня, а на дорогах возможна гололедица. Дневная температура будет колебаться от 0 до -1.

Ситуация на дорогах

На фоне ухудшения погоды значительных пробок в Киеве пока не наблюдается. Тянучки образовались на проспекте Победы на въезде в столицу, на Окружной дороге от Теремков до Борщаговки, а также на бульваре Шевченко и в центральной части города.

Погода в Киеве на выходных

Уже завтра, 13 марта, снег отступит, в Киеве будет переменная облачность, днем от +7 до +9, ночью от -1 до +1. Ночью также возможен мокрый снег. Ветер утихнет до 7-12 метров в секунду.

В воскресенье ожидается такая же погода, но без осадков.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 марта по всей Украине будут снегопады и дожди с мокрым снегом, а в некоторых областях ночная температура снизится до -15.

При этом на выходных прогнозируется потепление.

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