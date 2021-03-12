ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Снег и ветер в Украине: проезд на дорогах госзначения обеспечен

Новина українською → Украина, Пятница 12 марта 2021 10:24
Снег и ветер в Украине: проезд на дорогах госзначения обеспечен Фото: заснеженная дорога (facebook.com Ukravtodor.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

На утро пятницы, 12 марта, снег шел в шести областях Украины, еще в одной - снег с дождем. При этом проезд по дорогам государственного значения обеспечен.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Указано, что на утро 12 марта снег умеренной интенсивности (прирост 1-3 см) в Закарпатской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской областях, снег с дождем - во Львовской, на остальной территории страны без осадков.

Покрытие на автодорогах госзначения в большинстве областей сухое; в областях с осадками - мокрое.

Отмечается, что на перевальных участках дорог в Закарпатской области умеренный снег. Состояние покрытия дорог мокрое.

На дорогах госзначения в областях с осадками проезжую часть расчищают от снега и обрабатывают покрытие дорог противогололедными материалами.

"Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, погода в Украине принесет снегопады, дожди и дожди с мокрым снегом, а в некоторых областях ночная температура снизится до -15 градусов. Такая сложная погода ожидается уже 12 марта.

Как писало РБК-Украина, 12 марта погода в Киеве испортится. Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Укравтодор Снегопад
NEWS
Год в масках. От тотального локдауна до адаптивного карантина: как менялись ограничения
Год в масках. От тотального локдауна до адаптивного карантина: как менялись ограничения
DAILY
Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации