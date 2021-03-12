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Зима не відступає. Київ засипає снігом

Автор: РБК-Україна

Погода в Києві сьогодні, 12 березня, різко погіршилася. З самого ранку в столиці сильний вітер, а ближче до обіду пішов сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Згідно з прогнозами синоптиків, сьогодні цілий день будуть пориви вітру 15-20 м/с, сніг йтиме всю другу половину дня, а на дорогах можлива ожеледиця. Денна температура коливатиметься від 0 до -1.

Ситуація на дорогах

На тлі погіршення погоди значних заторів у Києві поки не спостерігається. Тягнучки утворилися на проспекті Перемоги на в'їзді в столицю, на Окружній дорозі від Теремків до Борщагівки, а також на бульварі Шевченка та в центральній частині міста.

Погода в Києві на вихідних

Вже завтра, 13 березня, сніг відступить, в Києві буде мінлива хмарність, вдень від +7 до +9, вночі від -1 до +1. Вночі також можливий мокрий сніг. Вітер стихне до 7-12 метрів на секунду.

У неділю очікується така ж погода, але без опадів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 13 березня по всій Україні будуть снігопади та дощі з мокрим снігом, а в деяких областях нічна температура знизиться до -15.

При цьому на вихідних прогнозується потепління.

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